Рой Джонс-младший назвал решение комитета WADА по России сумасшествием

Возможные санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) напоминают сумасшествие. Не каждый же спортсмен виноват. Так считает американский боксер-профессионал Рой Джонс-младший. Своим мнением он поделился с журналистами.

«Для меня это какое-то сумасшедшее решение», — отметил он.

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Боксеру не нравятся подобные разговоры WADA, потому что игры должны быть честными для всех. Он не понимает, зачем нужно «банить» всех российских атлетов. Боксер допускает единоразовый запрет или красный сигнал для участия в соревнованиях только одному виду спорта. Однако санкции не должны касаться каждого спортсмена, потому что не все виновны.

«Не стоит наказывать всех. И я не понимаю, зачем они это делают», — сказал Джонс-младший.

Такое заявление боксер сделал во время открытой тренировки и отбора в свою школу бокса.

Ранее Комитет по соответствию (CRC) WADA попросил признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. В связи с этим России могут запретить подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, а сборная страны останется без права выступать под своим флагом на крупных турнирах. А еще в таком случае на международные соревнования будут допускать только «чистых» российских спортсменов.

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Дальнейшая судьба решится на заседании исполкома WADA 9 декабря. Возможен вариант, при котором организация потребует принять антироссийские санкции сразу. Однако может запуститься серьезный процесс, если РУСАДА даст отрицательный ответ на вердикт WADA.