Теннисист Рафаэль Надаль повторил исторический рекорд Роджера Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль повторил исторический рекорд швейцарца Роджера Федерера, став вторым лидером по количеству побед. Об этом сообщил RT.

Надаль победил Ника Кирьоса в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Таким образом, он одержал 953 победы на открытых кортах. Столько же выигрышей у Роджера Федерера, который был лидером по числу побед.

Третье место занял сербский теннисист Новак Джокович (824 победы).