Спорт 15 ноября 2022, 15:13 Родригес и Минеев рассказали о своих планах перед будущим боем

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Бойцы смешанного стиля Фернандо Родригес и Владимир Минеев поделились своими планами перед предстоящим боем, который состоится в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Спортсменов процитировали «Известия».

По словам Родригеса, ему нужно быть более мобильным, учитывая навыки Минеева.

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«Поэтому то, что я сбросил вес, — это часть плана. Мне нужно быть быстрее», — разъяснил бразилец.

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Минеев обратил внимание на большой вес Родригеса и заметил, что каждый удар может оказаться решающим.

«И, наверное, это то обстоятельство, которое может нивелировать разницу в классе», — добавил россиянин.