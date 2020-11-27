Роднина высказалась против выступления юных фигуристок на Олимпиаде

В СМИ ранее появлялась информация о намерении Норвегии предложить подняться ценз в женском катании до 17 лет.

«Норвежцев понять можно. У них нет таких молодых спортсменов, да еще на таком уровне. Их девочки с нашими конкурировать не могут», — отметила Роднина. Она заметила также, что этот вопрос поднимается не первый раз. По словам олимпийской чемпионки, когда 14-летняя девочка прыгает красиво, то на нее «смотреть без слез нельзя».

Роднина не считает предложение норвежцев провокацией. «Я думаю, этот вопрос связан с гармонией, а не с тем, что кому-то хочется подставить подножку», — сказала депутат Госдумы.

Роднина отметила, что на чемпионатах мира или олимпиадах, ей хочется видеть зрелых спортсменов. «Наглядный пример — Лиза Туктамышева! Смотреть приятнее, катание более взрослое, да и тело совсем другое», — отметила олимпийская чемпионка.

Предложение Норвегии будет рассмотрено на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), он пройдет в следующем году.

«Ангелов Плющенко» раскритиковали за плохой прокат фигуристки Александры Трусовой на Гран-при России. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что он не понимает, что делают в команде Евгения Плющенко с фигуристами, но так плохо Трусова еще никогда не выступала.