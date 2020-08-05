Роднина высказала мнение, почему сразу три спортсменки ушли от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение, почему сразу три спортсменки ушли от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе

Несколько месяцев назад ее покинула фигуристка Александра Трусова. Следом от наставницы ушла Вероника Жилина. После этого от лучшего тренера страны, по версии ISU, отказалась Алена Косторная. Эти новости всколыхнули общественность, у людей появилась масса вопросов. Все три девушки выбрали на замену одного тренера — Евгения Плющенко.

По словам Родниной, в этом нет ничего удивительного. Как она считает, Трусова, Жилина и Косторная ушли от Тутберидзе, потому что не смогли выдержать соперничество на тренировках. Специалист подчеркнула, что к каждой способной спортсменке нужен свой индивидуальный подход, пишет сайт «Дни.ру».

Сама Этери уверена, что ее команда все делает правильно, и менять систему подготовки не собирается. Наставница отметила, что у нее еще остались верные и сильные фигуристки, которые покажут, на что способны, в новом сезоне.

Тутберидзе призналась, что крайне разочаровалась из-за ухода Косторной. Она расценила это как предательство. Тренер предположила, что на ее бывших воспитанниц повлиял внешний мир.