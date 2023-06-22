Спорт 22 июня 2023, 14:42 Роднина раскритиковала МОК за расследование в отношении Исинбаевой и Тарпищева Роднина заявила, что МОК избавляется от России после проверки Исинбаевой и Тарпищева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международный олимпийский комитет хочет избавиться от России, поэтому затеял расследования в отношении членов организации, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и легкоатлетки Елены Исинбаевой. С таким заявлением выступила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина, слова которой привела газета «Спорт-Экспресс».

«Они уже не знают, как от нас избавиться!» — отметила Роднина.

Реклама

Она уточнила, что у Тарпищева срок членства в МОК подходит к концу. Исинбаеву включили в международную организацию в 2016-м, она должна состоять в комиссии спортсменов до 2024 года.

Роднина считает, что такая ситуация не уменьшит российское влияние, так как два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять.

Прославленная фигуристка напомнила, что Тарпищев не знает английского, поэтому может делать заявление только через переводчиков, не учитывая тонкостей иностранного языка.

«Это уже санкции под номером десять. <…> Они показывают свою бурную деятельность», — резюмировала Роднина.

Ранее в МОК заявили о проведении проверки в отношении Исинбаевой и Тарпищева, напомнил RT.