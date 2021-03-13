Роднина поддержала решение CAS о запрете исполнения «Катюши»

Спортивный арбитражный суд (CAS) правильно поступил, что запретил исполнять российским спортсменам «Катюшу» на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Таким мнением поделилась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — рассказала она сайту «Чемпионат.com».

По ее мнению, олимпийскому комитету порой нужно принимать свои решения, а не идти на «поводу у кого-то», уточнила «Газета.ru». Она не отрицает, что процедура награждения — важное событие. Но задача российских спортсменов, по словам Родниной, завоевывать как можно больше золотых медалей.

На решение CAS отреагировал и певец Лев Лещенко. Он предложил российским спортсменам «наплевать» на запрет и все равно исполнить «Катюшу». Он также назвал это решение полным безобразием и «очередным демаршем» в сторону России.