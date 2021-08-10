Родителям объяснили, как выбрать для ребенка правильный вид спорта и не навредить

Родителям важно понимать, для чего они отдают ребенка заниматься спортом. Не является ли это способом реализовать свои детские желания? Если да, то такие занятия для чада могут обернуться психологической травмой. Об этом рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут, передала «Вечерняя Москва».

Если родители планируют сделать из ребенка чемпиона, то необходимо пройти ряд тестов. С их помощью получится определить предрасположенность ребенка к спорту и набор его физиологических особенностей.

«По разным видам спорта существуют так называемые модельные наборы, модели потенциальной успешности по тому или иному виду спорта. Если ваш ребенок соответствует по той или иной модели, то вы можете для себя сделать вывод о том, что нужно продвигаться в этом направлении», — рассказал Статут.

Однако, по словам эксперта, важно учитывать и психоэмоциональное состояние ребенка. У него может просто не быть желания заниматься спортом. Кроме того, важно отвести ребенка к психологу, который поможет выявить его склонность к спорту.

Иногда родители из-за своего прошлого или нереализованных амбиций могут заставлять ребенка заниматься спортом, не проводя при этом специальных тестов. По словам эксперта, такой подход не кончится ничем хорошим.

«К примеру, отец был бегуном, атлетом, или мать была чемпионкой по синхронному плаванию. Они начинают, не проводя никаких тестов, не выявляя предрасположенность ребенка, силой направлять его в тот или иной вид спорта. Это ужасный путь. Единственное, к чему это приведет, — испортит жизнь ребенку, превратит ее в кошмар», — заключил эксперт.