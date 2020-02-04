Родители руководителя пресс-службы «Енисея» получили букет цветов с четным количеством

Ростовцев напомнил, что у предыдущего менеджмента клуба отлично работала пресс-служба. Через соцсети, официальные страницы и сообщества «в народ текло» все, что надо.

В конце января клубные аккаунты взломали, и пошла негативная информация. Новая пресс-служба нашла исполнителей и вернула контроль над ситуацией. Своего поста лишился спортивный директор «Енисея» Денис Петровский.

Однако, по словам министра, психологическое давление продолжается другими способами.

«Бывшие наверняка будут мочить нынешних через доступные медиаканалы. <…> В минувшую пятницу родителям девушки, возглавляющей сейчас пресс-службу „Енисея“, доставили букет цветов. С четным их количеством», — поделился Ростовцев.