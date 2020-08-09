Родченков заявил о связи бывшего главврача «Зенита» с допинговой программой

Пухов работал в петербургском клубе в 2006–2017 годах, сотрудничал с олимпийской сборной России, а также «пользовался расположением» тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, пожизненно дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил.

По заявлению Родченкова, Пухов еще и был тесно связан с бывшим главным тренером сборной России Валерием Куличенко, который контролировал функционирование допинговой программы в легкой атлетике.

«Сергей Пухов был связан с Куличенко и тоже был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт. Так что это был хороший пример „знахаря“ от мира футбола», — заявил Родченков.

Британская газета также привела воспоминания бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена о работе с Пуховым, которыми тот поделился в автобиографии.

«Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край», — говорил спортсмен.

Он писал, что все получали отрицательные допинговые пробы, поэтому был уверен в законности всего происходящего. Риксен напоминал себе, что Пухов знает рамки дозволенного, тем более он работал врачом олимпийской сборной России.

По мнению Родченкова, FIFA до сих пор не приняла мер в отношении допинга в российском футболе. Это связано с тем, что в организации нет подразделения для борьбы с культурой допинга.

«Но я все же нахожу странным, что за прошедшие годы ничего не предпринималось. Случаи были явные», — добавил Родченков.

В 2017 году Daily Mail сообщало, что как минимум 34 футболиста, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014, могли быть заинтересованы в сокрытии информации о применении допинга в российском футболе. Однако в 2018 году FIFA и UEFA перепроверили допинг-пробы игроков сборной России начиная с 2012-го и не выявили нарушений.