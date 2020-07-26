Родченков представил свой взгляд на бойкот СССР Игр-1984 в Лос-Анджелесе. Как всегда, виноват допинг

Советский Союз не просто так бойкотировал Олимпийский игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Причина крылась в том, что руководство СССР не смогло отправить в США свой корабль с секретной допинговой лабораторией, утверждается в книге Григория Родченкова.

Такой взгляд на события вокруг прошедших главных спортивных состязаний бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков изложил в книге «Как я развалил секретную допинг-империю Путина», сообщил Mail on Sunday.

Советские власти якобы спрятали допинговую лабораторию на борту лайнера. СССР планировал отправить корабль к американскому побережью, но в Лос-Анджелесе судно не пустили в порт.

Плюс ко всему этому антидопинговая лаборатория в США тогда предупредила, что во время Игр легко определит стероиды в допинг-пробах спортсменов. Все это поставило под удар выступление всей советской сборной, которая плотно сидела на допинге, в этом нисколько не сомневается Родченков.

По его словам, Советский Союз все же не сдался и таки воплотил в жизнь идею с секретной лабораторией на корабле. Правда, это произошло уже на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Тогда это оборудованное помещение разместили на круизном лайнере «Михаил Шолохов». И именно Родченков отвечал за ее работу.

Автобиография Родченкова поступит в продажу в Великобритании 30 июля. В ней он рассказывает о своей первой встрече с допингом в 22 года в МГУ и о последующей работе в советском Олимпийском комитете. Главная тема книги — допинговый скандал в российском спорте в 2015 году, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) «разоблачило государственную программу допинга» на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.