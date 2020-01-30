Роберт Мак покинул «Зенит»

По данным издания, 28-летний словак подписал контракт с турецким «Коньяспоре», который рассчитан до конца сезона. Петербуржцы поблагодарили футболиста за время, которое он провел с командой, и пожелали ему удачи.

Полузащитник усилил состав «сине-бело-голубых» летом 2016 года. Он отыграл за «Зенит» 72 матча, забил 14 голов и отметился 13 голевыми передачами.