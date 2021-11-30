Владимир Крикунов занял пост главного тренера рижского ХК «Динамо»

Владимир Крикунов стал новым главным тренером рижского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт команды.

Его кандидатуру выбрали во время заседания наблюдательного совета клуба. В нем принимали участие члены правления. Крикунов возглавит команду в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Мастером спорта он стал в 1974 году. Он занимал пост главного тренера «Динамо» и екатеринбургского клуба «Динамо-Энергия». Также Крикунов занимал пост главы клуба «Ак Барс», а также тренировал нижнекамский «Нефтехимик».