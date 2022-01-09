Рижский хоккейный клуб «Динамо» лишился трех матчей из-за коронавируса

Положительные тесты на коронавирус сдали 14 игроков, тренер и два представителя рижского хоккейного клуба «Динамо». Для того, чтобы заражение не получили другие команды, Континентальная хоккейная лига отменила три матча с участием команды. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Таким образом, отменили матчи «Динамо» Рига — «Динамо» Минск, «Металлург» — «Динамо» Рига и № 591 «Автомобилист» — «Динамо» Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января.

Решение о проведении этих матчей в более поздние сроки примут позднее.

Рижское «Динамо» не первый клуб КХЛ, где выявили зараженных коронавирусом. С начала года положительные тесты выявили у игроков екатеринбургского «Автомобилиста», что привело к отмене матча с финским «Йокеритом». Встречу перенесли на 22 января. Новые тесты уральские игроки сдадут 11 января. Если результат станет отрицательным, то 13-го числа они выйдут на лед против команды «Северсталь».

Техническое поражение засчитали уфимской команде «Салават Юлаев» в матче с челябинским «Трактором», так как заразились девять хоккеистов клуба. Кроме того, башкирские спортсмены не смогли встретиться с командами «Йокерит» и рижским «Динамо».

Сразу 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА заразились коронавирусом. КХЛ отменила матчи с петербургским СКА и командой «Сочи», которые планировались на 9 и 11 января. На следующей неделе КХЛ примет решение о возможной приостановке чемпионата или продлении его сроков.