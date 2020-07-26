Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена продали за 185 тысяч евро

Рисунок выполнен из гуаши на холсте 21×27,5 сантиметров. По задумке автора, каждое из колец символизирует части света: синее — Европа, желтое — Азия, черное — Африка, зеленое — Австралия, красное — Америка.

Впервые де Кубертен представил символ в августовском выпуске журнала «Олимпийский обзор» в 1913 году. Представить флаг с кольцами он хотел во время конгресса Международного олимпийского комитета в июне 1914 года. Но из-за начала Первой мировой войны мероприятие отменили.

Впервые флаг вынесли на открытии Олимпийских игр в Антверпене в 1920 году.

Кроме эмблемы Олимпийских игр де Кубертен написал Манифест игр, присягу спортсменов и предложил слоган «Быстрее, выше, сильнее».