Ринат Дасаев прокомментировал переход бразильского вратаря да Силвы в «Зенит»

Голкипер «Коринтианса» Иван Куарежма да Силва перешел в состав «Зенита». Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировать пополнение клуба. Об этом сообщил «Чемпионат».

По словам Дасаева, да Силва вряд ли станет ценным игроком для клуба. Он подчеркнул, что на воротах «Зенита» должны стоять игроки из России, передало РИА ФАН.

«Давно не слежу за бразильской школой. Трудно сказать лучше ли она нашей. Но было бы лучше, чтобы в „Зените“ в воротах играли россияне», — отметил он.