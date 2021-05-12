Ринат Дасаев: Гильерме не достоин играть за сборную РФ

Экс-вратарь «Спартака» и советской сборной Ринат Дасаев обсудил с порталом Sport24 непопадании голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме в расширенный состав сборной РФ на Евро-2020.

«У меня позиция следующая: Гильерме не достоин играть за сборную», — цитирует Дасаева «Газета.ru».

По его мнению, наставник российской сборной Станислав Черчесов правильно поступил, не включив Гильерме в команду. Дасаев предположил, что основным голкипером национальной сборной станет Антон Шунин. Отмечается, что кроме него из вратарей в состав включены Матвей Сафонов, Андрей Лунев и Юрий Дюпин.