05 июля 2023, 16:56
РИА «Новости»: в возрасте 73 лет скончалась вице-президент ФФККР Ирина Рабер
Стало известно о смерти вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Ирины Рабер. Она ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.
Ирина Рабер была главой Федерации фигурного катания на коньках Москвы три года, с 2002 по 2005. После она работала вице-президентом, написал RT.
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Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.
Фигурное катание
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