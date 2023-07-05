Спорт 05 июля 2023, 16:56 РИА «Новости»: в возрасте 73 лет скончалась вице-президент ФФККР Ирина Рабер

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Стало известно о смерти вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Ирины Рабер. Она ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.

Ирина Рабер была главой Федерации фигурного катания на коньках Москвы три года, с 2002 по 2005. После она работала вице-президентом, написал RT.

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Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.