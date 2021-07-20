Сборная России по футболу пока остается без главного тренера. На этот пост Российский футбольный союз (РФС) выбрал трех кандидатов. Об этом сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, новым главным тренером команды может стать Штефан Кунц, Валерий Карпин или Курбан Бердыев.

«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — заявил источник.

Второй собеседник подтвердил эти сведения и уточнил, что Бердыева рассматривают в качестве запасного варианта.

Сейчас Кунц работает главным тренером молодежной сборной Германии. Он стал наставником футболистов в 2016 году. Под его руководством команда дважды завоевывала звание чемпиона Европы. Карпин с 2017 года занимает пост тренера «Ростова», а Бердыев является советником председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».

Сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2020. После поражения объявили об отставке главного тренера российской команды Станислава Черчесова. По словам министра спорта Олега Матыцина, нового наставника назначат до проведения отборочных матчей чемпионата мира.