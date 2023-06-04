Спорт 04 июня 2023, 02:46 РФС утвердил даты стыковых матчей за место в Российской премьер-лиге РФС: стыковые матчи за место в РПЛ пройдут 7 и 10 июня РИА «Новости»

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Российский футбольный союз (РФС) назначил даты проведения стыковых игр за право участвовать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации.

Первые матчи утвердили на 7 июня. ФК «Енисей» из Красноярска сыграет против воронежского «Факела» в 15:00 по московскому времени. Столичная «Родина» встретится с «Нижним Новгородом» в Москве в 18:00.

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Ответные игры пройдут 10 июня. «Нижний Новгород» примет у себя дома «Родину» в 14:20, а «Факел» сыграет с «Енисеем» в Воронеже в 17:30.

По итогам розыгрыша РПЛ «Нижний Новгород» получил 13-е место, а «Факел» — 14-е. Футбольные клубы «Енисей» и «Родина» остановились на четвертом и пятом местах в первенстве Первой лиги.

Ранее московский «Спартак» завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги, проиграв самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:0. По итогам турнира команда набрала 54 очка и остановилась на третьей строчке в таблице.