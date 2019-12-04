  • РФС следит за ситуацией вокруг задержания фанатов «Спартака»

    04 декабря 2019, 13:35

    Нина Петлинова

    Российский футбольный союз (РФС) заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг задержания фанатов «Спартака» на матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге». Об этом пресс-служба организации сообщила ТАСС в среду, 4 декабря.

    «Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы», — сказано в сообщении.

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    Матч между двумя футбольными клубами состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря в рамках 18-го тура чемпионата России. В результате со счетом 1 — 0 победил «Зенит». На протяжении игры фанаты московской команды кричали матерные оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, к середине дня задержали 86 человек. Из них пять болельщиков «Зенита», а все остальные — фанаты «Спартака». На всех составили административные протоколы о мелком хулиганстве, а затем отпустили по домам.

    Ранее стало известно, что среди задержанных оказался и Валерий Бевз, которого знают как Валеру Амиго. Его посчитали заводилой толпы, которая кричала матерные лозунги в адрес Дзюбы.