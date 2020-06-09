РФС рассказал об ошибке с местом проведения полуфинала Кубка России

Полуфинал Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», пройдет в Санкт-Петербурге. Сначала место проведения матча в регламенте указали неверно из-за технической ошибки. Об этом объявили на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе», — сказано в сообщении РФС в Twitter.

Полуфиналы Кубка России состоятся 18 и 19 июля. В нем также сыграют «Химки» и победитель матча «Шинник» — «Урал».

Кроме того, исполком утвердил правила и расписание игр Российской премьер-лиги (РПЛ). Старт турнира произойдет 19 июня, но на трибунах разрешат присутствовать только 10% зрителей. Они должны быть в масках и перчатках. К таким мерам прибегли для борьбы с распространением коронавиуса.

В первый день соревнований встретятся «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов». Уже 20 июня на поле выйдут «Урал» — «Рубин», «Арсенал» — «Спартак» и ЦСКА — «Зенит». На следующий день пройдут матчи между «Уфой» и «Тамбовом», «Локомотивом» и «Оренбургом», а также между «Краснодаром» и «Динамо». Турнир закончится 22 июля.