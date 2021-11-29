РФС проведет проверку из-за задержаний на матче ЦСКА-Зенит

РФС решил рассмотреть массовое задержание фанов ЦСКА на вчерашнем матче с «Зенитом». Проверка на предмет пиротехники на трибунах признана неоперативной и доставившей ненужный дискомфорт.

Инцидент с массовым задержанием болельщиков на матче ЦСКА — «Зенит» решено разобрать силами комитета Российского футбольного союза по безопасности. Уже дан ряд предварительных оценок.

В частности, организаторы матча не выполнили в полной мере безопасность зрителей и соблюдение ими правил. Абсолютное большинство из задержанных не являлись правонарушителями. Призвано впредь проводить проверки максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей.

Правоохранители задержали десятки болельщиков ЦСКА после использования пиротехники на матче с «Зенитом» 28 ноября. Фанатов начали обыскивать и задерживать прямо на трибуне. Один из фанатов красно-синих заявил «360», что его соратников принуждали сдавать отпечатки пальцев и оказывали на них психологическое давление.