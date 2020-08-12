Назначение второго пенальти в ворота «Спартака» на игре с «Сочи» было ошибкой судьи Василия Казарцева. Об этом заявила комиссия Российского футбольного союза (РФС).

«Действия защитника „Спартака“, направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику», — сказано в заключении экспертов. Сообщение опубликовано на сайте РФС.

В публикации также указано, что экспертно-судейская комиссия не нашла в действиях игрока «Спартака" Самуэля Жиго нарушения, «наказуемого 11-метровым ударом».

Также неверным признали и решение видеопомощника Алексей Еськова о невмешательстве, поскольку ситуация была «очевидной и требующей вмешательства VAR».

Специалисты пришли к выводу, что Казарцев верно поступил, назначив первое пенальти на 14-й минуте в ворота «Спартака». Кроме того, он правильно сделал, когда дал желтую, а не красную карточку футболисту «Сочи» Сергею Терехову. Игрок нарушил правила на 40-й минуте, напомнил RT.

Матч между московским «Спартаком» и «Сочи» прошел 9 июня и закончился со счетом 2:2ю На 88-й минуте произошла спорная ситуация. Тогда Василий Казарцев назначил второе пенальти.

После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что снимет команду с чемпионата РФ. Однако позже он изменил свое решение.