Спорт 23 декабря 2022, 18:25 РФС примет решение о выходе из UEFA до конца года Глава РФС Дюков: решение о выходе из UEFA примут на заседании 27 декабря РИА «Новости»

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Решение о выходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) примет исполком организации на последнем в этом году заседании 27 декабря. Как сообщил ТАСС, об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

На прошедшем в пятницу, 23 декабря, заседании исполком РФС вопрос о переходе в АФК отложил.

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«Думаю, соберемся во вторник в формате видеоконференцсвязи. Примем окончательное решение», — сказал Дюков.

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Президент РФС начал поднимать вопрос о переходе организации в АФК в конце осени. Но окончательного решения исполком так и не принял.

Еще в мае 2022 года Дюков говорил, что организация останется в Союзе европейских футбольных ассоциаций даже после отстранения российских сборных от международных соревнований.

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев заявил, что переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола — дорога в никуда, так как уровень турниров и игровой практики у входящих туда клубов низкий. Это не даст никакого развития российскому футболу.