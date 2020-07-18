РФС представил символические сборные СССР по версии региональных федераций

Онлайн-голосование по определению символических сборных СССР прошло во «ВКонтакте» и Instagram. Сделать выбор можно было с 17 июня по 5 июля.

РФС предложил пользователям по четыре футболиста на каждую позицию схемы 4-4-2, которые провели наибольшее число матчей за сборную СССР. Среди них — Лев Яшин и Альберт Шестернев, Евгений Ловчев и Владимир Трошкин, Сергей Алейников и Игорь Нетто, Валентин Иванов и Олег Блохин. Помимо этого футбольные фанаты из разных регионов России определили капитанов сборных и главных тренеров, среди которых были Гавриил Качалин и Валерий Лобановский, Константин Бесков и Никита Симонян.

Самым популярным футболистом оказался легендарный вратарь национальной команды Лев Яшин, который попал во все 10 сборных. В атаке всех команд расположились лучший бомбардир сборной СССР Олег Блохин и Эдуард Стрельцов, а левый фланг полузащиты укрепил Игорь Нетто, которому в 2020 году исполнилось бы 90 лет. Тренером всех символических сборных оказался Валерий Лобановский.

Поклонники футбола на Дальнем Востоке отправили в линию защиты Сергея Горлуковича, болельщики из Москвы — Олега Кузнецова, а жители Урала и Дальнего Востока выбрали правым защитником Владимира Трошкина.

Голосование поддержало 79 региональных федераций, разделенных на межрегиональные объединения по географическому принципу.

В августе РФС планирует провести еще более масштабное голосование — за символическую сборную СНГ и России.

Сборная СССР по футболу — победитель (1960) и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы. Советская команда также завоевала две золотые и три бронзовые медали Олимпийских игр.

Ранее была представлена символическая сборная России по хоккею всех времен. В нее вошли российские и советские игроки, участвовавшие на чемпионатах мира по хоккею.