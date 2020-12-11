РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за «договорняк»

«Запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судье Матюнину М. В.», — говорится в решении комитета.

Договорной матч прошел в августе 2018 года в рамках 1/34 финала Кубка России по футболу. По итогам заседания результаты встречи команд аннулировали. Победу присудили «Армавиру» со счетом 3:0.

Как напомнила «Газета.ru», изначально появилась информация, что под в договорных матчах вместе Матюниным подозревали Антона Качанова. Информацию о начале расследования правоохранительными органами подтвердили в РФС. Там заявили, что до появления результатов арбитров исключили из состава судей.

Специалисты отмечали, что Матюнин часто ошибался. Так, в матче «Ротор» — «Зенит» он не заметил офсайд, из которого петербуржцы поразили ворота соперников.