Спорт 27 ноября 2022, 19:23 РФС поднимет вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола Глава РФС Дюков анонсировал обсуждение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола РИА «Новости»

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Главным вопросом повестки предстоящего заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) станет переход организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Как сообщил «Матч ТВ», с таким заявлением выступил президент РФС Александр Дюков.

«Мы обсудим вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации», — заявил он.

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Еще в мае 2022 года глава РФС подчеркивал, что организация входит в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и останется там навсегда.

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Президент UEFA Александер Чеферин подчеркивал, что переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола поставит крест на развитии этого вида спорта в России.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин допускал переход РФС, но только через несколько лет. По его мнению, это может произойти через два-три года.

После начала специальной военной операции сборную России по решению UEFA и FIFA отстранили от международных соревнований.