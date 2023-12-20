Спорт 20 декабря 2023, 14:40 РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола РФС выбрал УЕФА и отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола РИА «Новости»

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Участники исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) на последнем в 2023 году заседании приняли решение остаться в УЕФА и окончательно отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Свое решение участники заседания объяснили тем, что ФИФА не дает допуска к международным турнирам командам Азиатской конфедерации. Представители РФС подчеркнули, что продолжат свои попытки возвращения российских команд в мировой футболе через переговоры с УЕФА.

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Российские футбольные клубы и национальную сборную отстранили от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в 2022 году.

В конце сентября исполнительный комитет УЕФА выпустил решение о допуске юношеских российских команд к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В своем заявлении Лига заявила, что дети не ответственны за решения взрослых.

ФИФА подтвердил вердикт и уточнила, что команды юниоров выступят на международных турнирах под названием «Российский футбольный союз». Но после того, как ряд федераций других стран пригрозил бойкотом, решение осталось в неопределенном положении.