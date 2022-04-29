РФС оштрафовал тренера «Спартака» Ваноли из-за попадания бутылкой в болельщицу

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Он ударил по бутылке во время матча, из-за чего та отлетела в болельщицу. Об этом сообщило РИА ФАН.

Происшествие случилось во время четвертьфинального матча Кубка России с ЦСКА.

«На 28-й минуте Ваноли нанес удар по бутылке, бутылка попала в болельщицу. Позже он принес извинения», — пояснил руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В итоге ему назначили штраф 60 тысяч рублей.