РФС назвал псевдоболельщиками фанатов, оскорбивших Дзюбу во время матча

Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу и испортить всем праздник. Так генсек Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев оценил непристойные кричалки, которые звучали в адрес капитана российской сборной Артема Дзюбы в ходе матча в Сан-Марино.

«Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться», — заявил Алаев. Его слова привел сайт РБК.

По словам генсека РФС, большинство болельщиков все равно поддерживали форварда российской сборной.

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Вечером 19 ноября футбольная сборная России в гостях разгромила команду Сан-Марино. Матч закончился со счетом 5:0. В ходе встречи с трибун на русском языке доносились грубые оскорбления в адрес Дзюбы. При этом по итогам отборочного цикла к Евро-2020 Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России: на его счету девять забитых мячей.

Главный тренер сборной Вячеслав Черчесов уже выступил с заявлением по поводу непристойных выкриков с трибун российских болельщиков. По словам тренера, это остается на их совести, а сборная идет своей дорогой.