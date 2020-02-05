РФС наказал «Динамо», запретив регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) запретил московскому клубу «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения, допущенные при расторжении контракта с азербайджанским нападающим Рамилем Шейдаевым.

Решение опубликовано на официальном сайте РФС. Шейдаев перешел в «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в 2019 году. Уже в 2020 году клуб расторг с ним соглашение. К тому моменту футболист провел в «Динамо» девять встреч.

РФС пришел к выводу, что контракт с 23-летним спортсменом был расторгнут «без обоснованной причины при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Шейдаева в течение спортивного сезона и в течение защищенного периода». Клуб также обязали выплатить ему компенсацию за расторжение договора.

«Динамо» не сможет зарегистрировать новых игроков до тех пор, пока не выполнит все требования РФС.

Рамиль Шейдаев заявил, что его уход и «Динамо» даст ему шанс заново проявить себя.

«Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел. Не жалею о своем переходе. Кто бы ни согласился перейти в „Динамо“, когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в „Динамо“ все пошло не так, как я хотел. Можно сказать, шанс проявить себя был, а можно и по-другому сказать. Сначала давали шанс, а потом совсем перестали, и все», — рассказал он.

С лета 2016 года Шейдаев стал свободным агентом. Он выступал за казанский «Рубин» и «Зенит-2».