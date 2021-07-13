РФС допустил вылет России из топ-10 таблицы коэффициентов к 2023 году

Российским футбольным лигам необходимы реформы. Без них к 2024 году страна опустится на 21-е место рейтинга коэффициентов UEFA. Из первой десятки РФ выпадет еще раньше.

В Российском футбольном союзе заявили, что подобный исход ждет РФ, если текущая тенденция выступления клубов сохранится.

«При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов UEFA, а к 2024-му опустится на 21-е место», — отмечено в публикации на сайте РФС.

Смысл реформ, считают в организации, спортивный и экономический. Если в первом случае все связано с рейтингом и игрой российских футболистов, то во втором — с отсутствием интереса к футболу.

«В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег», — подчеркнули в РФС.

Участие в масштабной реформе российского футбола примут специалисты компании Hypercube из Нидерландов. С апреля они ведут исследования для комплексной оценки клубного футбола в РФ.

Сейчас Россия находится на восьмом месте в таблице коэффициентов UEFA.