Успехов российской фигуристки Камилы Валиевой невозможно добиться путем применения нечестных способов конкуренции. Об этом на встрече с олимпийскими чемпионами в Кремле заявил президент Владимир Путин.

«С помощью „дополнительных средств“ результатов Камилы Валиевой было невозможно [добиться]. Виртуозные прокаты россиянок в фигурном катании остались недостижимы для их соперниц», — заявил Путин.

Во вторник, 26 апреля, Путин вручил государственные награды победителям Олимпиады-2022 в Пекине. Призеров поздравили помощник президента Игорь Левитин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

На Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что декабрьская допинг-проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

В личном турнире спортсменке пришлось выступать под высоким давлением, по сумме короткой и произвольной программ Валиева заняла четвертое место.

Золото выиграла россиянка Анна Щербакова, серебро у ее соотечественницы Александры Трусовой, бронзу выиграла японка Каори Сакамото.