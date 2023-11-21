Спорт 21 ноября 2023, 20:47 Резолюцию об олимпийском перемирии одобрили на голосовании в ГА ООН ГА ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр в Париже РИА «Новости»

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Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр в 2024 году. Россия и Сирия от голосования воздержались, сообщил «Р-Спорт».

За принятие резолюции высказались свыше половины членов ассамблеи. Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболотская на заседании заявила, что Россия воздержится от голосования, и призвала другие государства поступить так же.

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Дипломат обратила внимание, что спорт выступает одним из способов укрепления сплоченности и развития дружбы, а ОИ должны быть доступными для всех. Вместе с тем, по ее словам, предложенный вариант резолюции не отражает принципы равноправия и деполитизации спорта.

«Наблюдается опасная тенденция вмешательства политики в спорт, превращение его в элемент политического давления», — подчеркнула Заболотская.

К тому же она напомнила об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, назвав эти меры незаконными, а также пригласила другие страны присоединяться к Всемирным играм дружбы и играм будущего, которые пройдут в России в 2024 году.