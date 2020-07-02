Режиссер «Движения вверх» поможет сыну тренера Кондрашина, у которого погибла мать
Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев собирается оказать поддержку сыну знаменитого баскетбольного тренера Владимира Кондрашина. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Инвалид Юрий Кондрашин остался без опекуна, когда погибла его мать Евгения. Российская федерация баскетбола начала сбор денег, чтобы поддержать его.
«Я вообще считаю, что надо помогать всем инвалидам, независимо от того, чьи это дети. Я соболезную семье, это действительно большая утрата», — прокомментировал Мегердичев и уточнил, что обязательно присоединится к акции.