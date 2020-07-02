Режиссер «Движения вверх» поможет сыну тренера Кондрашина, у которого погибла мать

Инвалид Юрий Кондрашин остался без опекуна, когда погибла его мать Евгения. Российская федерация баскетбола начала сбор денег, чтобы поддержать его.

«Я вообще считаю, что надо помогать всем инвалидам, независимо от того, чьи это дети. Я соболезную семье, это действительно большая утрата», — прокомментировал Мегердичев и уточнил, что обязательно присоединится к акции.