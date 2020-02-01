Реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти осенью

Матч-реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским спортсменом Конором Макгрегором может состояться уже осенью. Бойцы вновь сойдутся в октагоне, если в поединке Хабиба и Тони Фергюсона победит дагестанец.

«Хабиб говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл. Рамадан начнется сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени», — заявил президент промоушена Дана Уайт.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года. Тогда россиянин побил ирландца. Долгое время было неизвестно — сойдутся ли они снова в октагоне. Многие спортивные эксперты утверждали, что бойцы больше никогда не встретятся в поединке.

Матч, где в октагоне встретились ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продолжался всего 40 секунд. Это 22-я победа Макгрегора за его карьеру. Самое сокрушительное поражение горячий ирландец получил от россиянина Нурмагомедова.