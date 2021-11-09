«Решили не надеяться»: тренер сборной России объяснил отсутствие Дзюбы в команде

Футболиста Артема Дзюбу в этот раз не стали вызывать в сборную России. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что решил не надеяться на помощь спортсмена.

По словам Карпина, его удивило, что его ни разу не просили об отсутствии Дзюбы в футбольной сборной.

«Связан ли его невызов в сборную тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться», — пояснил главный тренер. Цитату привело РИА «Новости».

Сборной России предстоит дважды выйти на поле в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Первая игра пройдет 11 ноября против соперников с Кипра. Затем россияне проведут матч против хорватов. Встреча намечена на 14 ноября.

По результатам восьми матчей сборная России лидирует в группе Н. На втором месте с отставанием в два очка находятся хорватские футболисты. Обе команды гарантировали себе выход в стыковые матчи.