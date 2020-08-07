«Решил себя развлечь»: Олейник отреагировал на плевок в еду бойца Льюиса

Американский боец Деррик Льюис опубликовал видео, где плюет в якобы еду бойца Алексея Олейника. Российский спортсмен заявил, что таким образом его оппонент показал свою культуру.

«Этот поступок говорит о культуре и образовании Льюиса. Само видео я не смотрел, если честно. Влияет ли это на меня морально? Не знаю, чем он там решил себя развлечь или хайпануть. Могу сказать, что это, конечно, была не моя еда», — сказал Олейник в Instаgrаm во время прямого эфира.

Льюис 5 августа выложил в соцсеть ролик, где он берет контейнеры с едой. Американский боец открыл одну из коробок и плюнул в нее. При этом он рассказал, что этот контейнер предназначался российскому спортсмену.

Бой Алексея Олейника и Деррика Льюиса станет главным на турнире UFC Fight Night 174. Поединок состоится 8 августа в американском Лас-Вегасе.

Сейчас на счету россиянина 59 побед в смешанных единоборствах, а также 13 поражений и одна ничья. Льюис за свою спортивную карьеру успел выиграть 23 поединка. Он проиграл семь раз, а один бой признали несостоявшимся.