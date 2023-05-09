Спорт 09 мая 2023, 17:12 «Решенный вопрос». Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии AFP: Месси решил продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии РИА «Новости»

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Легендарный аргетинский футболист, нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным Agence France Presse, его переход в саудовский клуб уже можно считать решенным вопросом.

Источник AFP отметил, что футболист должен подписать очень крупный контракт.

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Ранее Reuters сообщало, что выгодное предложение Месси сделало руководство футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. По данным агентства, футболисту пообещали зарплату в размере около 400 миллионов долларов в год.

«Пари Сен-Жермен» отстранял нападающего от матчей на две недели из-за того, что Футболист уезжал в Саудовскую Аравию и не предупредил об этом руководство ФК.

Накануне, 8 мая, Месси стал обладателем премии Laureus в номинации «Спортсмен года», которую принято называть спортивным Оскаром».