Российские спортсмены будут проходить допинг-контроль по прежней схеме. Приостановка WADA деятельности московской антидопинговой лаборатории никак на нее не повлияет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации синхронного плавания России, заслуженного тренера Ольгу Павлову, московской антидопинговой лаборатории в 2016 году вернули право исследовать паспорт крови. Все пробы, которые получили до приостановления аккредитации, можно исследовать либо в Москве, либо в других аккредитованных WADA лабораториях.

«Процедура допинг-контроля для российских спортсменов никак не изменится и нет поводов для паники», — приводит агентство слова Павловой. Собеседница также пояснила, что паспорт крови — это один из вариантов биологического паспорта спортсмена. Любые изменения в нем говорят о стимуляции организма извне.

Ранее WADA снова запретила антидопинговой лаборатории в Москве исследовать пробы крови спортсменов. Такое уже случалось в 2015 году. Запрет будет действовать до дисциплинарного разбирательства.