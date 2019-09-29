Руководство футбольного клуба «Спартак» настоятельно попросило главного тренера Олега Кононова написать заявление об увольнении по собственному желанию. Бывший игрок московского клуба полузащитник Александр Самедов во время беседы «360» предположил, почему это произошло.

«Не было результата, и, наверное, руководство посчитало нужным. Были поражения, команда идет низко, и наверное приняли решение встряхнуть команду. Работа тренера такова, что сложно говорить справедливо или несправедливо. Ты либо даешь результат, либо нет. Результата не было, и руководство решило пойти на такие изменения», — заявил он.

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Футболист отметил, что за всю историю московского клуба у него сменилось множество наставников, и лишь единицам «чего-то хватало».

«Остальным — чего-то не хватало. Это тяжелая работа — работать в этом клубе. И опять же, не просто справится с давлением. Тяжело выделить что-то одно, чего не хватило. Но по факту, столько поражений, и такое место „Спартак“ давно не занимал вообще», — отметил футболист.

Самедов подчеркнул, что неудача в «Спартаке» еще не повод ставить крест на тренерской карьере Кононова.

«Ни раз наставники, у которых не получалось в Спартаке потом приходили в другие клубы и давали результат. Не получилось — что-то другое будет, опять же в другом клубе может быть получится», — сказал он.

Московский футбольный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Сейчас «Спартак занимает» девятое место в турнирной таблице. Это — худший результат с 2003 года.

К следующему матчу против ФК «Краснодар» футболистов будет готовить Сергей Кузнецов, который исполняет обязанности главного тренера.