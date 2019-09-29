«Решение встряхнуть команду». Самедов — об увольнении Кононова
«Не было результата, и, наверное, руководство посчитало нужным. Были поражения, команда идет низко, и наверное приняли решение встряхнуть команду. Работа тренера такова, что сложно говорить справедливо или несправедливо. Ты либо даешь результат, либо нет. Результата не было, и руководство решило пойти на такие изменения», — заявил он.
«Спартак» уволил Кононова. Клуб проиграл 4 игры подрядПодробнее
Футболист отметил, что за всю историю московского клуба у него сменилось множество наставников, и лишь единицам «чего-то хватало».
«Остальным — чего-то не хватало. Это тяжелая работа — работать в этом клубе. И опять же, не просто справится с давлением. Тяжело выделить что-то одно, чего не хватило. Но по факту, столько поражений, и такое место „Спартак“ давно не занимал вообще», — отметил футболист.
Самедов подчеркнул, что неудача в «Спартаке» еще не повод ставить крест на тренерской карьере Кононова.
«Ни раз наставники, у которых не получалось в Спартаке потом приходили в другие клубы и давали результат. Не получилось — что-то другое будет, опять же в другом клубе может быть получится», — сказал он.
Московский футбольный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Сейчас «Спартак занимает» девятое место в турнирной таблице. Это — худший результат с 2003 года.
К следующему матчу против ФК «Краснодар» футболистов будет готовить Сергей Кузнецов, который исполняет обязанности главного тренера.