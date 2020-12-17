«Спартак» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт после матча с «Сочи», который прошел 12 декабря. Об этом заявил глава пресс-службы столичной команды Антон Фетисов.

«Решение Доменико принял после матча с „Сочи“. У него были сомнения, он говорил, что очень скучает по семье, из-за ковидных ограничений. Но сложно сказать, что стало триггером», — сказал Фетисов изданию «Спорт-Экспресс».

Собеседник добавил, что в последнее время Тедеско вел переговоры с руководством «Спартака» о продлении контракта. Однако 15 декабря тренер сообщил команде и владельцу клуба о своем решении уйти.

«Мы ему благодарны, что он сделал заявление заранее, чтобы мы успели найти другого тренера», — отметил Фетисов.

Сам Тедеско сообщил, что решение не подписывать новый контракт было самым трудным в его карьере. Договор тренера истекает в мае 2021 года. Решение о том, покинет ли он команду раньше, будет принимать руководство «Спартака», уточнил глава пресс-службы.