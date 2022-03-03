Решение отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде осудили в Госдуме

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказал свое мнение на счет решения Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в Играх в Пекине. По его словам, эта новость вызывает шок, написал RT.

«Конечно, новость шокирующая. Считаю, что решение Международного паралимпийского комитета непоследовательное. Вчера было разрешено, а сегодня нет», — сказал он.

Свищев отметил, что политика никоем образом не должна касаться спортсменов. Международный паралимпийский комитет не выполняет задачу охранять и соблюдать интересы спортсменов-паралимпийцев.

Ранее стало известно, что руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранило сборные России и Белоруссии от участия в Паралимпийских играх в Пекине.