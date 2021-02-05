Он отметил, что сообщения СМИ о возможном использовании песни «Катюша» вместо российского гимна не соответствуют действительности.

«Нужно очень серьезно подойти к выбору музыки, которая будет воспроизведена вместо российского гимна. Мы будем с Федерацией хоккея России обсуждать, что это будет за музыка. <…> Гимн — это Родина, поэтому выбор должен быть очень серьезным», — подчеркнул Фазель.

Глава IIHF отметил, что этот вопрос требует серьезной проработки. Будет обидно, если зрители начнут отпускать шутки по поводу той или иной мелодии.

Российские спортсмены на международных соревнованиях не могут выступать под российским флагом до 16 декабря 2022 года. Ограничения распространяются также на гимн и герб. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в разбирательстве между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В решении суда говорится, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Это означает, что в случае победы не будут пониматься российский флаг и звучать гимн. Если на форме будет надпись: «Россия», — то рядом должна быть надпись не меньшего размера на английском языке: «Нейтральный атлет».

WADA ввело санкции в отношений всех российских спортсменов еще в декабре прошлого года. Они должны были действовать на протяжении четырех лет. Причиной стал скандал вокруг базы Московской антидопинговой лаборатории. В WADA заявили, что в списках анализов российских спортсменов с 2012 по 2015 год нашли внешнее вмешательство.

РУСАДА не согласилось с решением о санкциях и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который снизил срок санкций до двух лет, а также разрешил атлетам отбираться на соревнования через российские Олимпийские и Паралимпийские комитеты.

Об использовании песни «Катюша» вместо гимна заявили сами спортсмены еще в середине января 2021 года. Они направили свое предложение в Олимпийский комитет России. Одна из авторов инициативы, фехтовальщица Екатерина Великая, пояснила, что речь идет не о замене российского гимна, а о вынужденной необходимости найти подходящее музыкальное сопровождение.