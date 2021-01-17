Решение о месте проведения ЧМ-2021 по хоккею примут 18 января

Решение о месте проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года может быть принято 18 января на совете Международной федерации хоккея (IIHF). Собрание должно было состояться 25 января, но из-за отказа спонсоров от участия в турнире, если он состоится в Белоруссии, его перенесли.

Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

«Совет IIHF состоится в понедельник, 18 января. Мы можем принять окончательное решение в понедельник, может быть, нам потребуется чуть больше времени. Мы планировали провести совет IIHF 25 января, но, исходя из нынешней ситуации, мы уже решили провести совет в понедельник в видеоформате», — сообщил глава хоккейной федерации.

С учетом всех нюансов принятие решения может растянуться на несколько дней. Но до конца следующей недели наступит полная ясность.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men объявили, что не будут его спонсировать, если соревнования будут проходить в Минске. Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что республика может самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.