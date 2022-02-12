Решение о дальнейшем допуске фигуристки Валиевой до Олимпиады примут до вечера

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала, когда станет известно решение о допуске фигуристки Камиллы Валиевой до личного турнира Олимпийских игр. Она пояснила, что его примут до 23:00 по пекинскому времени. В Москве в этот момент будет 18:00.

«Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», — процитировало Ермолину РИА «Новости».

Ранее церемонию награждения фигуристов за командный турнир на Олимпиаде пришлось отложить из-за результатов допинг-тестов. Тест Валиевой, который она сдавала до прибытия на в Пекин, оказался положительным.

Спортсменка смогла оспорить это решение и отменить временный недопуск до соревнований. Тем не менее МОК подал апелляцию, чтобы вернуть запрет.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал странным, что результаты теста были озвучены поздно. Валиева сдала его 25 декабря, с этого момента прошло 1,5 месяца. По международным стандартам лаборатория WADA должна была обнародовать данные спустя 20 дней после получения образца.