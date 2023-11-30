Спорт 30 ноября 2023, 17:15 Решение МОК о смене гражданства трех российских спортсменов назвали незаконным ОКР раскритиковал решение МОК о смене гражданства российских спортсменов РИА «Новости»

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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) не одобрял смену гражданства велогонщиков Михаила Яковлева и Валерии Любимовой, а также борца Георгия Тибилова. Международный олимпийский комитет утвердил переход спортсменов под юрисдикцию других комитетов без согласия РФ. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

Исполком МОК 29 ноября одобрил смену спортивного гражданства трем российским спортсменам. По мнению главы ОКР, организация тем самым превысила свои полномочия.

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«Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии», — указал Поздняков.

Борец Тибилов благодаря МОК получил спортивное гражданство Сербии, велогонщик Яковлев — Израиля, а Любимова — Франции. Глава ОКР обвинил организацию в том, что она пытается своими незаконными действиями нанести максимальный урон российскому спорту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет права на монополию и спортивные соревнования могут проходить без участия этой организации. Он назвал мир спорта многогранным и добавил, что он охватывает многие страны.