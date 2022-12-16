Спорт 16 декабря 2022, 15:11 Решение МОК не включать бокс в программу летней Олимпиады-2028 назвали безумием в России

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Абсолютный чемпион мира по боксу в среднетяжелом весе Константин Цзю назвал безумием решение МОК не включать бокс в программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По его словам, бокс всегда был одним из самых прибыльных видов соревнований.

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«Его исключение из олимпиад нецелесообразно и необъяснимо. Я даже не понимаю саму логику мышления людей, принявших такое решение», — добавил Цзю.

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Бывший спортсмен считает, что это «какой-то мир безумия, и пока что, оно нарастает».

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