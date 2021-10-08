Решение КДК РФС по нападающему «Зенита» Азмуну прокомментировали в «Спартаке»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу решения КДК РФС не применять к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну дополнительную дисквалификацию. Он считает, что здесь нет ничего удивительного. Об этом написала «Политика сегодня».

«Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», — отметил он.

КДК РФС решил не применять дополнительное наказание к удаленному в матче десятого тура РПЛ с «Сочи» Сердару Азмуну. Нападающий пропустит игру чемпионата России с тульским «Арсеналом» и сможет выступить против «Спартака». Игра между двумя командами пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 24 октября.